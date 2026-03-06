Суд в Красноярске отказал в передаче СФУ недвижимости на 547,5 млн рублей

Арбитражный суд Красноярского края отказал в удовлетворении иска министерства строительства и ЖКХ региона к Сибирскому федеральному университету (СФУ) с требованием принять на баланс здания университетского городка на общую сумму 547,5 млн руб. Эти объекты были построены с привлечением средств краевого бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

В частности, речь идет об общежитиях «Университетский» (первая очередь) и «Вузовский», библиотеке на 900 тыс. томов, медцентре в Деревне Универсиады, многофункциональном комплексе и пешеходном бульваре «Студенческий».

Согласно материалам суда, СФУ отказался подписывать акт приема-передачи недвижимости, сославшись на то, что они зарегистрированы как объекты федеральной собственности и затраты списаны при их вводе в эксплуатацию.

Решение пока не вступило в законную силу.

Михаил Кичанов