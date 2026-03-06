Белгородский губернатор запросил у кабмина средства на 700 укрытий

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к правительству с просьбой выделить средства на производство 700 модульных укрытий. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

После получения финансирования конструкции направят в производство, затем будут устанавливать вдоль границы региона с Украиной протяженностью около 300 км.

Сегодня господин Гладков намерен провести заседание оперативного штаба. Участники рассмотрят дополнительные меры защиты жителей приграничных муниципалитетов. По словам губернатора, сохраняется напряженная обстановка из-за продолжающихся атак со стороны ВСУ, прежде всего беспилотниками.

Количество защитных сооружений планируют увеличить. В Грайворонском округе построят дополнительно 10 укрытий. Еще 10 профинансировал внебюджетный фонд — после поставки конструкции распределят по приграничным территориям.

Серьезной проблемой, отметил Вячеслав Гладков, остаются повреждения вышек сотовой связи. С начала СВО восстановили более 700 объектов, а с начала 2026 года — 42.