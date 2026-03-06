В Сочи произошло землетрясение магнитудой выше 4

Утром в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом рассказал мэр города Андрей Прошунин. Информации о происшествиях и пострадавших не поступало.

Глава города отметил, что эпицентр землетрясения находился в море. По его словам, инфраструктура не пострадала. «Ждем подтверждения и подробностей от специалистов», — добавил господин Прошунин.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг землетрясения располагался на глубине 10 км под морским дном, в 34 км от берега, пишет «Ъ-Сочи».

21 февраля в Хостинском районе Сочи также произошло землетрясение. Его магнитуда составляла от 2,1 до 3.