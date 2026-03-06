Сергей Лазарев станет хедлайнером Дня города в Тюмени

Певец Сергей Лазарев выступит в Тюмени на праздновании Дня города 26 июля, следует из размещенного на сайте мэрии плана мероприятий к 440-летию города. Начало концерта назначено на 21:00 на набережной Туры, а завершится он праздничным фейерверком.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Празднование юбилея Тюмени будет проходить с 24 по 26 июля. В программу также вошли концерты ансамбля «Песняры», хора Турецкого и группы «Сопрано», а также академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова. Кроме того, в эти дни будут проходить различные фестивали, в том числе книжный и спортивный.

Ирина Пичурина