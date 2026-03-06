В Самаре огласили приговор обвиненной в подготовке к госизмене и еще по пяти статьям

Центральный окружной военный суд (Самара) приговорил жительницу Тольятти Полину Евтушенко к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, ранее она высказывалась в поддержку «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полину Евтушенко суд признал виновной в приготовлении к госизмене (ч.1 ст. 30, ст. 275 УК), содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК), распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК).

Адвокат Полины Евтушенко Алексей Лапузин и сама обвиняемая отказались давать комментарии.

Жительницу Тольятти задержали и поместили в СИЗО в июле 2023 года. По данным следствия, один из эпизодов преступления заключался в том, что девушка склоняла своего нового знакомого «к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», а именно — к вступлению в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещено. — "Ъ") для участия в боях против Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».

Андрей Сазонов