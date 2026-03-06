В Оренбуржье сняты все ограничения на дорогах

Все трассы были открыты для движения в Оренбургской области утром в пятницу, 6 марта. Ранее проезд был закрыт из-за сильного снегопада и ликвидации его последствий. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По прогнозам синоптиков, в пятницу местами по Оренбургской области ожидаются метель и сильный снег. В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности.

Осадки в Оренбуржье выпадут ночью преимущественно в западных и центральных районах, днем — в центральных и восточных районах. Кроме того, в пятницу днем в южных и восточных районах области ожидается усиление ветра, порывы до 15 — 17 м/c.

Георгий Портнов