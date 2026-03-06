В саровском НЦФМ к 2030 году запустят три установки класса «мегасайенс»

К 2030 году в Национальном центре физики и математики (НЦФМ, Саров, Нижегородская область) планируется запустить и провести первые демонстрационные эксперименты на трех установках класса «мегасайенс» — источнике комптоновского излучения, в центре исследований экстремальных световых полей и на суперкомпьютере с фотонным ускорительным устройством. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ по итогам встречи главы министерства Валерия Фалькова с научным руководителем НЦФМ Александром Сергеевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кроме того, к 2026 году в Центре коллективного пользования НЦФМ будут созданы уникальные лаборатории фотонных вычислительных устройств, нейроморфного искусственного интеллекта, суперкомпьютерных двойников и цифрового материаловедения, ядерной фотоники, сильных магнитных полей, сверхсильных оптических полей, моделирования астрофизических и геофизических явлений. Эти лаборатории станут ресурсной и кадровой базой для создания установок класса «мегасайенс».

Сейчас научная программа НЦФМ реализуется по 10 направлениям: от искусственного интеллекта до физики высоких плотностей энергии. По этим направлениям совместно работают более 2 тыс. исследователей из 55 ведущих научных организаций, университетов и высокотехнологичных компаний страны.

Андрей Репин