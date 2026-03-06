12 человек пострадали при атаке БПЛА на город в Херсонской области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об ударе украинских беспилотников по мирным жителям в городе Алешки. По его словам, дроны сбросили боеприпасы на людей, собравшихся у магазина перед открытием.

«Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина "Эвелина" перед открытием. Четыре сброса подряд. По предварительным данным, два человека погибли, двенадцать — ранены»,— написал господин Сальдо в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Алешкинскую ЦРБ, двоих тяжелораненых отправили в Скадовскую центральную районную больницу, добавил глава региона.