Жителю Кезского района дали два года условно за незаконную рубку леса

Кезский райсуд признал 57-летнего местного жителя виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В августе 2024 года фигурант вырубил деревья в лесном массиве и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб муниципальному образованию на сумму 2,9 млн руб.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и удовлетворил иск прокурора о взыскании ущерба в размере 2,9 млн руб.

Анастасия Лопатина