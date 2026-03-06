В Челябинске в доме обрушилась часть лестничного пролета

Прокуратура Калининского района Челябинска организовала проверку после обрушения части лестничного пролета в жилом доме на проспекте Победы, №162. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По информации местных жителей, один из лестничных пролетов в четвертом подъезде обрушился, повредив трубу с горячей водой. Второй пролет тоже вскоре может обвалиться. Помимо того, что ходить по лестнице стало опасно, из-за прорыва трубы в помещении постоянно распространяется пар. Жильцы подчеркивают, что обращались в управляющую компанию еще несколько лет назад, когда заметили трещины на пролетах, но организация не отреагировала.

Ведомство проверит исполнение законодательства ответственными лицами УК. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Восстановление прав жильцов находится на контроле прокуратуры.

Виталина Ярховска