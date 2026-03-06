В Кузбассе за 16 млн рублей выставлен на торги деревянный дом партизан Губкиных

Объект культурного наследия федерального значения — деревянный дом, построенный во второй половине XIX века и принадлежавший семье партизан Губкиных, выставлен на торги в Кемерово. Начальная цена лота, включающего нежилое здание общей площадью 194,9 кв. м и земельный участок в 677 кв. м, составляет 16,4 млн руб. Шаг аукциона — 823,5 тыс. руб.

Торги проводит комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. Прием заявок осуществляется до 6 апреля 2026 года, итоги подведут 10 апреля.

Победитель аукциона будет обязан провести работы по реставрации и сохранению объекта, а также выполнять требования по содержанию дома и использованию в установленном законом порядке.

Ранее дом Губкиных уже пытались продать в январе и феврале 2026 года, однако желающих тогда не нашлось.

В 1929 году дом использовался под городскую гостиницу, в 1968-м в здании был проведен капитальный ремонт, в 2021-м отреставрирована крыша. Последние годы здесь находился «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса». На сегодняшний день требуется техническое обследование и выполнение ремонтно-реставрационных работ, отметили в управлении по охране объектов культурного наследия (ОКН) Кузбасса.

