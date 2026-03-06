Фондовые индексы Южной Кореи открылись снижением на фоне иранского кризиса

Южнокорейские фондовые индексы начали снижаться в пятницу после 10-процентного роста на предыдущей сессии, поскольку затянувшийся иранский кризис вновь вызвал проблемы с поставками нефти. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Корейский сводный индекс цен на акции (KOSPI), который открылся снижением на 1,66%, потерял 24,51 пункта (0,44%), до 5559,39 пункта за первые 15 минут торгов. На этой неделе из-за конфликта на Ближнем Востоке индекс сильно упал на 7,24% и 12,06% во вторник и среду соответственно, прежде чем взлететь на 9,63% в четверг.

Основные акции торговались разнонаправленно. Акции крупнейшего автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 1,09%, а у ведущего производителя аккумуляторов LG Energy Solution — просели на 1,75%. Акции оборонного гиганта Hanwha Aerospace выросли на 2,82%. Зато акции Kakao (оператор популярного в Южной Корее мессенджера KakaoTalk) подскочили на 4,88%.

Южнокорейская вона на 9:15 утра упала к доллару еще на 0,46% — торговалась на уровне 1474,9 вон за доллар.

За ночь на Уолл-стрит американские фондовые индексы упали из-за роста цен на нефть и усиления опасений по поводу инфляции. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,61%, а Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,26%.

Эрнест Филипповский