Рябков назвал отказ от давления залогом сотрудничества России и США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что реализация совместных экономических проектов России и США возможна только после прекращения Вашингтоном попыток давления на Москву.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Важнейшим залогом реализации действительно колоссальных возможностей, которыми обладают торгово-экономические взаимоотношения между нашими странами, является отказ Вашингтона от попыток оказывать на нас массированное давление, включая создание масштабных односторонних препятствий для развития торговли, инвестиционных обменов и других связей»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

По словам господина Рябкова, этот вопрос обсуждается в рамках двусторонней рабочей группы по экономике, которую с российской стороны возглавляет спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, с американской — спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.