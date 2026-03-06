На строительство трубопровода теплосети в Нижней Салде выделили 165 млн рублей

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил выделение 165 млн руб. из областного бюджета на строительство трубопровода тепловой сети в Нижней Салде. Решение было принято на заседании правительства региона 5 марта, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый трубопровод соединит котельную по адресу ул. Строителей, 70 с центральным тепловым пунктом «Строителей». Строительство позволит вывести из эксплуатации котельную на ул. Энгельса и около 3,5 км ветхих тепловых сетей. Проект является частью программы модернизации инженерных сетей в муниципалитетах области.

Это повысит энергетическую эффективность, надежность системы теплоснабжения города, существенно снизит расходы на энергоресурсы. Будут улучшены параметры подачи тепла и горячей воды для 5625 жителей. Потребителями тепла от котельной являются две школы, два детских сада и 37 многоквартирных домов.

Ирина Пичурина