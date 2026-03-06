CBS News: США эвакуировали посольство в Кувейте

Вашингтон принял решение об эвакуации дипломатической миссии в Эль-Кувейте на фоне эскалации конфликта с Ираном. Приказ об эвакуации был отдан в ночь на 6 марта по местному времени, сообщил CBS News.

Сотрудникам посольства предписано уничтожить конфиденциальную информацию и очистить засекреченные серверы, сообщили два американских чиновника. По данным источников телеканала, диппредставительство подверглось многократным атакам.

Ранее Госдепартамент США объявил о приостановке работы посольства в Кувейте. «Хотя сообщений о пострадавших среди американского персонала не поступало, безопасность граждан США за рубежом остается высшим приоритетом»,— говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.

Власти Кувейта проинформированы о решении США. Американским гражданам рекомендовано покинуть страну, если это безопасно, либо укрыться в защищенных местах. Воздушное пространство Кувейта остается закрытым из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников, сухопутная граница с Саудовской Аравией открыта, но гарантий безопасности при ее пересечении США не дают.