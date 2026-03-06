Суд продлил срок экспертизы по делу о сносе старейшего фастфуда в Перми

Арбитражный суд Пермского края продлил срок экспертизы по делу о сносе здания кафе «Шаурмичка» на ул. Революции, 66, до 1 апреля текущего года. С соответствующим ходатайством обратился эксперт ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория” по Кировской области». Согласно определению суда, к материалам дела приобщены отчет по результатам оценки пожарного риска, а также проектная документация.

Судебная экспертиза объекта была назначена весной прошлого года. Согласно документам суда, она проводится сразу по двум направлениям: строительно-техническому и пожарно-техническому.

Администрация Свердловского района Перми обратилась в краевой арбитражный суд с иском к ИП Олегу Кварацхелия в декабре 2024 года. Истец требует признать самовольной постройкой объект капитального строительства, расположенный по адресу: ул. Революции, 66, а также снести его в течение трех месяцев с момента вступления в законную силу решения суда. По данным кадастровой карты, на указанном участке расположено одноэтажное здание кафе «Шаурмичка» площадью 192 кв. м, построенное еще в 2002 году. Кафе расположено прямо за посадочными площадками пермского автовокзала.