«Ведомости»: первый замглавы МВД Горовой уйдет в отставку

Первый заместитель министра внутренних дел России генерал-полковник полиции Александр Горовой в ближайшее время покинет свою должность, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента.

По словам собеседников издания, соответствующий указ может подписать президент Владимир Путин. В качестве временно исполняющего обязанности первого замминистра рассматривается статс-секретарь — замглавы МВД Игорь Зубов.

Александру Горовому 65 лет — это предельный возраст службы для генерал-полковников полиции, однако закон позволяет продлевать контракты в течение пяти лет. Он занимает пост первого замминистра с 2011 года, курируя охрану общественного порядка, вопросы миграции и безопасность массовых мероприятий.

Зубову 69 лет, он действительный государственный советник 1-го класса. В МВД работает с 1973 года, с 2012-го занимает должность статс-секретаря — замминистра. В прошлом участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, а в 2003 году баллотировался на пост губернатора Тверской области.