Дело о невыплате зарплаты завели на главу фирмы «ЭнергоСибИнжиниринг»

Материалы красноярской прокуратуры стали основанием для возбуждения уголовного дела в отношении директора ООО «ЭнергоСибИнжиниринг», задолжавшего подчиненным 33 млн руб. Об этом рассказали в надзорном ведомстве, отметив, что после вмешательства прокуратуры долги по зарплате полностью погашены.

По материалам дела, с мая 2025-го по февраль 2026 года руководство ООО «ЭнергоСибИнжиниринг» систематически нарушало сроки выплаты жалования, перед 94 работниками фирмы накопился долг в размере 33 млн руб. «Несмотря на систематические поступления денежных средств на банковские счета компании, руководство предприятия расходовало их на цели, не связанные с погашением задолженности перед работниками»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Проверяющие направили материалы в следственные органы, которые завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

Илья Николаев