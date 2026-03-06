Снегопады продолжатся на выходных в Свердловской области

В Свердловской области снегопады будут идти в пятницу и на выходных, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Днем 6 марта потеплеет после холодной ночи, осадки снова придутся преимущественно на южную половину региона. Потепление продлится до конца недели.

В Екатеринбурге пятничным днем температура поднимется до -9°..-11°, прогнозируется переменная облачность, ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем 3-8 м/с, вечером небольшой снег. В субботу ночью ожидается -13°, днем -6°, в воскресенье — ночью -11°, днем -7°. В праздничный выходной 9 марта, в понедельник, сильно похолодает: температура ночью опустится до -26°, днем будет -18°.

Ирина Пичурина