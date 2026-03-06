Три человека пострадали и один погиб в двух квартирных пожарах в Петербурге

Петербурженка погибла в ходе квартирного пожара на Будапештской улице, 8-2, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. По словам спасателей, загорелся зал в двухкомнатной квартире, там горела обстановка на площади 3 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Справиться с пламенем удалось чуть менее чем за час усилиями трех единиц техники. Из огня удалось вытащить мужчину, его доставили в больницу.

Похожая история случилась в доме 13 по улице Шаврова, где загорелась комната площадью 20 кв. м., огонь объял треть помещения. Из горящей квартиры успели достать двоих, оба были госпитализированы.

Андрей Маркелов