Глава МИД Венесуэлы подтвердил решение восстановить дипотношения с США

Венесуэла и США договорились о возобновлении дипломатических и консульских отношений. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто

«Венесуэла объявляет, что после дипломатического диалога, установленного с властями Соединенных Штатов Америки, оба правительства приняли решение восстановить свои дипломатические и консульские отношения»,— написал господин Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

В коммюнике, приложенном к заявлению, Каракас подтвердил готовность к «новому этапу конструктивного диалога» с Вашингтоном на принципах взаимного уважения и суверенного равенства. Восстановление связей будет способствовать социальному и экономическому благополучию венесуэльского народа, отмечается в тексте документа.