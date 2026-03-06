Верховный хурал Тувы пока не рассматривает досрочную отставку Руслана Цаликова
Верховный хурал Тувы не получал от следствия документы по делу бывшего первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова, являющегося депутатом тувинского парламента. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий пока что не стоит на повестке республиканского парламента, пишет ТАСС со ссылкой на спикера Верховного хурала Кан-оол Даваа.
Руслан Цаликов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как писал «Ъ», накануне суд отправил под домашний арест Руслана Цаликова. Ему предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), легализации похищенных денег (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Согласно версии следствия, фигурант дела создал преступное сообщество, действовавшее с 2017-го по 2024 год. Его члены похищали деньги из бюджета и занимались их легализацией, считают правоохранители.
Руслан Цаликов является депутатом Верховного хурала Тувы с сентября 2024 года. В 2007-2012 годах он был заместителем Сергея Шойгу, когда тот возглавлял МЧС. С мая по ноябрь 2012 года занимал пост первого заместителя господина Шойгу в период его губернаторства в Московской области. До 2024 года был первым заместителем главы Минобороны РФ.