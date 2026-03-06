Bloomberg: США намерены контролировать продажу чипов Nvidia и AMD другим странам

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает инициативу, которая потребует от иностранных покупателей получения лицензий от правительства на приобретение американских чипов для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Новые правила позволят Вашингтону получить «широкие полномочия, чтобы решать, могут ли другие страны строить объекты для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта».

Детали инициативы пока неизвестны. В зависимости от условий новое правило может как замедлить продажи чипов, так и послужить механизмом для ускорения их экспорта, уточняет агентство. После публикации сообщения акции Nvidia по итогам торгового дня выросли на 0,2%, акции AMD — упали на 1,3%.

Если новая система позволит быстро обрабатывать заявки и выдавать разрешения, то это не скажется на производителях микросхем, пишет Bloomberg. Если же правило ограничит экспорт или приведет к отклонению крупных заявок, это может вызвать сопротивление. В свою очередь министерство торговли США признает наличие «внутренних дискуссий о формализации подхода», но при этом подчеркивает, что правительство намерено «содействовать безопасному экспорту американских технологий».

Влад Никифоров