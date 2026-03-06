Япония призвала Иран освободить двух задержанных граждан страны

Два гражданина Японии были задержаны в Иране, сообщил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги. Властям удалось установить контакт с ними — оба находятся в безопасности.

«Правительство настоятельно призывает к их скорейшему освобождению и будет оказывать максимально возможную поддержку, поддерживая связь с ними, их семьями и связанными с ними сторонами»,— сказал господин Мотэги (цитата по Kyodo).

По словам министра, одним из задержанных, предположительно, является руководитель тегеранского бюро телерадиокомпании NHK. Его взяли под стражу 20 января.

26 февраля американский Некоммерческий комитет по защите журналистов сообщил о задержании главы тегеранского бюро NHK Синносуке Кавасимы. По информации организации, он был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а 23 февраля переведен в тегеранскую тюрьму Эвин.