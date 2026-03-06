ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира по управлению огневой мощью «Хезболлы»

Израильские военно-воздушные силы нанесли удар в районе Бейрута, в результате которого был убит командир шиитского движения «Хезболла» Заид Али Джумаа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Заид Али Джумаа отвечал за управление огневыми средствами организации и занимал должность начальника артиллерии на юге Ливана. По данным ЦАХАЛа, он координировал запуски ракет и беспилотников с ливанской территории по Израилю.

Кроме того, Заид Али Джумаа участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне режима Башара Асада, отметила пресс-служба ЦАХАЛа. В 2015 году он руководил атакой на израильских военных в районе горы Дов, в результате которой погибли двое солдат.