Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нелегальных казино в Владивостоке

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение в отношении трех организаторов и 14 участников преступной группы, занимавшейся нелегальным игорным бизнесом.

По версии следствия, обвиняемые организовали подпольные казино в помещениях на улицах Луговая, Стрелковая и Калинина во Владивостоке.

«Участники преступной группы обеспечивали игрокам непосредственный доступ к игровому оборудованию, информировали их о правилах и условиях азартной игры и выплаты выигрыша, принимали денежные средства в виде ставок и зачисляли их на специальные счета», — написано в сообщении надзорного ведомства.

По оценке следователей, доход обвиняемых от нелегального игорного бизнеса составил свыше 99 млн руб. На имущество фигурантов на общую сумму 6,7 млн руб. наложен арест.

Им вменяется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток