Трамп рассказал о планах по назначению новых властей Ирана

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенным Штатам «придется выбрать» нового лидера Ирана. Объясняя свои планы агентству Reuters, он провел параллель с Венесуэлой.

«Мы хотим участвовать в процессе выбора человека, который поведет Иран в будущее, чтобы нам не приходилось каждые пять лет возвращаться к этому вопросу снова и снова. Мы хотим, чтобы это был человек, который принесет пользу народу, принесет пользу стране»,— сказал Дональд Трамп.

The New York Times писала, что действующие власти Ирана могут назначить новым лидером страны сына убитого Али Хаменеи Моджтаба. По словам Дональда Трампа, шансы Моджтаба Хаменеи возглавить страну маловероятны.

На вопрос об иранском наследном принце Резы Пехлеви президент США ответил: «Думаю, все кандидаты рассматриваются. Пока еще слишком рано».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день в своей резиденции был убит Али Хаменеи. С 1981 года он был президентом Ирана, с 1989 года — верховным лидером страны.