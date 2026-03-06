RUV: власти Исландии планируют провести референдум о вступлении в ЕС осенью

Власти Исландии намерены вынести вопрос возобновления переговоров о членстве в Евросоюзе на всенародное голосование, сообщает RUV со ссылкой на источники. По информации телерадиокомпании, референдум может состояться в конце сентября.

По словам собеседников издания, правительство Исландии внесет соответствующий законопроект в парламент на следующей неделе. Ожидается, что голосование пройдет не ранее чем через три месяца после утверждения документа и не позднее чем через год.

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году из-за финансового кризиса. Переговоры начались в 2010-м, но были приостановлены в 2013 году и официально прекращены в 2015-м. В Евросоюзе заявляли, что заявка страны остается действительной, но решение о дальнейших шагах будет принято только после одобрения исландцами возобновления переговорного процесса.