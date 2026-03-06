МИД России: ЕС стремится полностью разорвать экономические связи с Москвой

Евросоюз продвигает курс на разрыв экономических отношений с Москвой, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Мы видим стремление Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен создать долговременный правовой задел на полный разрыв экономических связей с нашей страной, несмотря на уже понесенный Евросоюзом ущерб»,— сказал дипломат в интервью «Известиям».

По словам господина Масленникова, освободившиеся ниши на российском рынке уже заняты либо местными производителями, либо партнерами из других стран. Он добавил, что этот фактор будет учитываться, если Брюссель изменит свой политический курс.