В Ливии установили личности троих подозреваемых в убийстве сына Каддафи

Правоохранительные органы Ливии идентифицировали трех подозреваемых в причастности к убийству Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

«В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их»,— сообщила генпрокуратура (цитата по «РИА Новости»). Там уточнили, что подозреваемые следили за домом политика, а затем проникли во двор, перебравшись через стену, и открыли огонь.

Об убийстве Сейфа аль-Ислама Каддафи стало известно 3 февраля. Источник, близкий к семье, подтвердил телеканалу «Аль-Хадас», что он был застрелен в окрестностях города Зинтан на западе Ливии. В 2021 году политик планировал участвовать в президентских выборах, но голосование так и не состоялось.