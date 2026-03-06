Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые партнерства, весенние коллекции, красивые ароматы.

Ванесса Кирби представляет Lancome

Британская актриса Ванесса Кирби, известная по ролям в сериале «Корона» и фильме «Часть женщины», назначена новым глобальным амбассадором косметического бренда Lancome. Она будет представлять тональную основу Teint Idole Ultra Wear, стики Shape Sticks и помаду L’Absolu Rouge Glaze Tintation. Первые съемки рекламных кампаний начнутся в Азии в самое ближайшее время.

Ванесса Кирби

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Коллекция текстиля Telo х Мария Янковская

Вышла новая коллекция домашнего текстиля Telo Х Yankovskaya, которая представляет серию работ художницы от 2016 года до самых новых. В частности, для оформления Маша использовала картину «Сила», которая размещена на пледе и халатах-кимоно. Картина символизирует мягкую женскую силу. «Коллаборации с художниками — это всегда про сотворчество,— говорит основательница бренда TELO Ольга Малыбаева.— Совместная коллекция с Марией Янковской стала особенной для бренда. Маша — один из самых заметных художников новой волны, и ее работы архетипичны, честны и многослойны».

Фото: Telo х Yankovskaya

Zegna выпускает коллекцию ароматов

В новом проекте компании примут участие актер Мадс Миккельсен и режиссер Роман Коппола, который занимается съемками и постановкой рекламной кампании. Линия будет называться Memoire, ее разрабатывает компания Give Back Beauty, ранее принадлежавшая Estee Lauder. Официальный запуск Memoire планируется на начало июня в Лос-Анджелесе.

Мадс Миккельсен

Фото: Gennady Avramenko / Epsilon / Getty Images

Фото: Gennady Avramenko / Epsilon / Getty Images

«Бронницкий ювелир» показал рекламную кампанию

В честь 8 Марта «Бронницкий ювелир» запустил вдохновляющую рекламную кампанию «Сияние поколений». Главная идея видео — преемственность поколений и ценности, которые передаются по женской линии, а ее героиней стала Татьяна Николаевна Овечкина, баскетболистка и двукратная олимпийская чемпионка.

Воплощением идеи преемственности стала коллекция «Движение», в которой кольца, серьги, подвески из белого и желтого золота в сочетании с натуральными бриллиантами декорированы тонкими, длинными цепочками — они повторяют малейшее движение тела. Эта кампания будет актуальна всю весну.

Фото: Бронницкий ювелир

«Честная Рыба» и Brocard Parfums

Сеть ресторанов «Честная Рыба» предлагает провести неделю с российским парфюмерным домом Brocard Parfums. С 4 по 10 марта в рамках анонсированного сотрудничества при заказе алкогольного коктейля и любого блюда из нового меню гость получает в подарок флакон парфюма Brocard 13 мл из селективной коллекции бренда. В меню — различные роллы, например сет «Роскошный максимум», набор морепродуктов «Что-то на богатом» с устрицами, сахалинскими гребешками и клешней камчатского краба и цитрусовый коктейль на основе апельсинового ликера коктейль «Незабудка».

Ресторан «Честная Рыба»
Brocard Parfums

Ирина Кириенко