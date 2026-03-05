SODA LUV отменил тур из-за критики его треков со стороны силовиков

Рэпер SODA LUV (Владислав Терентюк) отменил тур из-за того, что его треки не соответствуют закону о запрете на пропаганду наркотиков в интернете. Исполнитель сообщил, что сам направил материал на согласование в правоохранительные органы каждого города, в котором планировались выступления.

«Органы во многих городах остались недовольны материалом, который я исполняю. И многие города из-за этого срезались. Поэтому, чтобы не делать тур на три-четыре города, мы решили отменить его»,— сказал Владислав Терентюк в видео в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

С 1 марта в России вступил в силу закон о запрете на пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.