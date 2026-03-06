Внутреннее дело самих отдыхающих

Средняя стоимость забронированной в российских отелях ночи на 7–9 марта увеличилась год к году всего на 1,6%, до 10,15 тыс. руб. Спрос на размещение практически не показал роста. Это связано со стремлением потребителей оптимизировать траты: они отказываются от дополнительных поездок. Импульс рынку не придала и массовая отмена поездок за рубеж из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на выходные 7–9 марта составила 10,15 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг, прибавив год к году всего 1,6%. Такие подсчеты приводят в системе управления гостиничными бронированиями Travelline. В «Островке» рост для отелей и апартаментов оценивают в 4% год к году, до 6,05 тыс. руб. Отсутствие выраженного увеличения цен продиктовано ограниченным спросом. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин говорит, что год к году совокупные продажи на 8 Марта увеличились не более чем на 2%. Оценка Travelline — рост на 0,01%.

Совокупного роста интереса внутренние направления в преддверии 8 Марта не показали, несмотря на наличие в этом году дополнительного выходного дня, приуроченного к празднику.

Хотя Сергей Ромашкин говорит, что картина разноплановая. Часть направлений показала снижение, а часть продемонстрировала выраженный рост.

Хорошие результаты на мартовские праздники продемонстрировал, например, Краснодарский край. Объем гостиничных бронирований здесь, по данным Travelline, увеличился год к году на 10,85%. Это лучший результат среди десяти самых востребованных внутренних направлений. Его могла обеспечить лояльная политика отельеров. Средняя стоимость проданной в гостиницах ночи на 7–9 марта здесь составила 10,96 тыс. руб. с учетом дополнительных услуг, снизившись год к году на 3,69%, следует из данных Travelline. Сергей Ромашкин напоминает, что сейчас восстанавливается туристический интерес к Анапе.

На втором месте по росту спроса — Крым. На 7–9 марта здесь было сделано на 10,47% больше гостиничных бронирований, чем годом ранее, отмечают в Travelline. Средняя стоимость проданной ночи при этом увеличилась на 10,1% год к году, до 10,6 тыс. руб. Регион показывал устойчивый рост в течении последних полутора лет. Это связано в том числе с восстановлением туристического интереса после резкого спада в 2022 году из-за начала боевых действий на Украине и закрытием местного аэропорта.

В то же время объем гостиничных бронирований в Татарстане, по данным Travelline, на выходные с 8 марта год к году сократился на 7,1%. Подмосковье показало снижение на 4,1%, а Калининградская область — на 1,9%. Санкт-Петербург потерял 1,1% спроса. Сергей Ромашкин также отмечает снижение интереса к городам Золотого кольца и Кавказским Минеральным Водам. Основным фактором падения эксперт считает стремление туристов оптимизировать траты.

Граждане сейчас в целом сокращают расходы на празднование 8 Марта.

Согласно подсчетам «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), в феврале 2026 года количество трансакций в магазинах подарков снизилось год к году на 6%, спрос на подарочные сертификаты потерял столько же. Покупок парфюмерии стало меньше на 8%, мягких игрушек — на 7%, ювелирных изделий — на 3%.

Рост туристического спроса в преддверии 8 Марта ранее также показывали зарубежные направления, которым могла отдать предпочтение часть туристов. Но из-за начавшихся боевых действий на Ближнем Востоке многие поездки, предусматривающие перелеты в затронутые конфликтом страны или транзит через них, оказались отменены, число новых бронирований резко сократилось (см. “Ъ” от 5 марта). Импульса внутреннему рынку эта ситуация пока, впрочем, не дала. Сергей Ромашкин сомневается, что на позитивный эффект можно будет рассчитывать и в будущем.

Александра Мерцалова