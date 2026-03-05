Объявлен тендер на капремонт Омского аграрного научного центра за 150 млн рублей
ФГБУ «Омский аграрный научный центр» (АНЦ) объявило тендер на проведение капитального ремонта лабораторного корпуса здания на пр. Королева, 28. Стартовая цена контракта составила 150 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 марта, указывается на портале госзакупок.
Согласно конкурсной документации, подрядчику предстоит провести ремонт систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения, канализации, а также системы пожарной защиты, лифтового оборудования и электрики. Работы необходимо выполнить до 24 октября 2026 года.
Омский аграрный научный центр был образован в 2018 году в результате объединения трех научно-исследовательских учреждений региона: СибНИИСХ, ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных и Сибирского НИИ птицеводства.