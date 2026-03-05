«Сибирь» в овертайме обыграла «Драконов» в матче КХЛ

ХК «Авангард» обыграл «Шанхайских Драконов» в выездном матче КХЛ в овертайме. Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе новосибирцев по шайбе оформили Антон Косолапов и Вячеслав Лещенко.

«Предполагали, что будет много голов. Потому что площадка большая и здесь больше атакующих действий выходит на первый план. Но обе команды так «вцепились» в игру и держали прямо в напряжении. Поэтому итоговый результат – разрыв в одну шайбу», — прокомментировал игру главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

По итогам 62 матчей «Сибирь» занимает восьмое место в конференции Восток КХЛ, имея 60 очков. Следующую игру новосибирская команда проведет 7 марта с «Ак Барсом».

Александра Стрелкова