Умер бывший посол России в Йемене и Иордании Александр Калугин

Бывший посол России в Йемене и Иордании, а также экс-спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Александр Калугин умер 4 марта на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Господин Калугин начал работать в дипломатическом ведомстве в 1968 году. Он занимал пост посла России в Йемене с 1998 по 2002 год. В 2002–2006 годах Александр Калугин исполнял обязанности спецпредставителя МИД России по ближневосточному урегулированию. С 2006 по 2014 год господин Калугин возглавлял российскую дипмиссию в Иордании. В 2014 году он вышел в отставку.

Как отметили в МИД России, Александр Калугин был опытным и энергичным руководителем высокого уровня и внес существенный вклад в укрепление отношений России со странами Ближнего Востока и Северной Африки.