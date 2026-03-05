Памфилова рассказала о планах использовать беспилотники при организации выборов

ЦИК намерена более широко использовать беспилотники и искусственный интеллект при организации выборов в труднодоступных регионах. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она также допустила применение спутниковых технологий.

«Коллегам приходится на вертолетах, на самолетах лететь, на плотах добираться, на бульдозерах — на чем угодно, чтобы достичь таких мест»,— сказала госпожа Памфилова во время выступления на «Форуме в большом городе» (цитата по ТАСС).

По словам Эллы Памфиловой, с помощью БПЛА планируется доставлять документы в районы, где нет интернета. «Мы будем еще более широко использовать искусственный интеллект — очень умно и осторожно, потому что он очень опасен, если немножечко не просчитать последствия».

Кроме того, ЦИК рассматривает использование спутниковых технологий для организации выборов. В конце марта обновится состав ЦИК, после чего будет утверждена стратегия применения технологий в избирательном процессе, добавила председатель Центризбиркома.