Питер Джексон получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Новозеландский режиссер Питер Джексон будет удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале за вклад в развитие мирового кинематографа. Об этом сообщили организаторы фестиваля. 79-й Каннский кинофестиваль пройдет с 12 по 23 мая 2026 года.

Сам режиссер отметил, что считает получение награды одним из важнейших событий своей карьеры. Организаторы напомнили, что в 2001 году на фестивале впервые были показаны кадры фильма «Властелин колец: Братство кольца» — первой части трилогии по произведению Джона Р. Р. Толкина, которая принесла Джексону мировую известность. В цикл также вошли фильмы «Властелин колец: Две крепости» и «Властелин колец: Возвращение короля», вышедшие в прокат с 2001 по 2003 год и получившие в общей сложности 17 премий «Оскар».

Питер Джексон родился в новозеландском поселке Пукеруа-Бей недалеко от Веллингтона. Его дебютной картиной стала лента «Инопланетное рагу». В последние годы режиссер преимущественно работает над документальными проектами.