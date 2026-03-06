Спрос на российский алюминий может вырасти из-за кризиса на Ближнем Востоке

Перебои с поставками алюминия из стран Ближнего Востока могут привести к росту цен на этот металл из других источников, в том числе из России, считают собеседники «Ъ».

Страны Ближнего Востока производят примерно 6,85 млн тонн алюминия в год — около 8% мирового производства, отмечают в BigMint. Почти 75% из этого объема экспортируется, а блокировка Ормузского пролива вызвала опасения относительно поставок. Кроме того, источники «Ъ» ожидают введения ограничений на автомобильные перевозки промышленных грузов в ОАЭ.

Кроме того, до половины мировой торговли некоторыми видами удобрений может оказаться под угрозой срыва из-за ситуации в регионе, считают в «Имплементе».

Цены на азотные и фосфорные удобрения растут с начала 2026 года, а конфликт на Ближнем Востоке этому способствует, отмечают в Центре ценовых индексов. В компаниях—производителях удобрений сказали «Ъ», что пока анализируют ситуацию.

