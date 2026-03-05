Два человека погибли в ДТП под Саратовом, еще шестеро пострадали
Смертельное ДТП произошло вечером в Ершовском районе Саратовской области у поселка Целинный. Как сообщили в региональной службе спасения, столкнулись легковые автомобили Lada Largus и Hyundai.
Фото: Госавтоинспекция в Саратовской области
В результате мощного удара два человека, находившиеся в отечественной машине, погибли на месте. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Трое пострадавших из Lada и трое из иномарки были оперативно госпитализированы бригадами скорой помощи, сообщили в ГАИ.
На месте происшествия работали спасатели. Им пришлось деблокировать тела погибших из салона с помощью гидравлического оборудования. Обстоятельства трагедии выясняются.