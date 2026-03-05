Дилеры перестраивают маршруты

В связи с изменившимися условиями на автомобильном рынке пермские автодилеры пересматривают свои стратегии развития. Компания Verra, одна из первых получившая дилерство китайской марки Exeed, решила прекратить сотрудничество с этим брендом и сосредоточиться, по данным «Ъ-Прикамье», на развитии другого — внедорожника Тank. В итоге единственным дилером Exeed в регионе останется автохолдинг «Сатурн-Р». Эксперты и участники рынка называют Тank перспективным брендом. При этом вопрос, сколько дилеров Exeed необходимо региону, остается спорным.



Изменить планы развития решил один из старейших пермских атодилеров Verra. В компании сообщили «Ъ-Прикамье» о завершении сотрудничества с брендами Exeed и «Москвич». Таким образом, единственным дилером Exeed в Пермском крае останется автохолдинг «Сатурн-Р». В Verra пояснили, что он же будет выполнять все гарантийные обязательства перед владельцами Exeed, которые сохраняются в полном объеме. «Exeed сильный и перспективный бренд. Наш опыт работы в статусе официального дилера показал, что клиенты особенно ценят премиальное качество и комфорт этих автомобилей. Сегодня мы со­средоточены на развитии новых брендов, которые пока не так широко представлены в регионе, но обладают высоким потенциалом»,— сообщила генеральный директор Verra Анна Бояршинова. Название нового бренда она не раскрыла.

По данным «Ъ-Прикамье», компания планирует развивать продажу внедорожников премиум-класса Тank от китайского производителя Great Wall Motor. Отметим, что в Перми уже есть один официальный дилер Tank. С прошлого года продажей премиальных внедорожников занимается компания «Восток Моторс».

Напомним, с 2022 года пермские дилеры, столкнувшиеся с дефицитом поставок иномарок из Европы, Японии и Южной Кореи, начали продавать китайские автомобили. Компания Verra являющаяся официальным дилером брендов Toyota, Lexus и Porsche в Перми, одной из первых в 2022 году стала дилером китайской марки Exeed — премиального суббренда автопроизводителя Chery.

В прошлом году продажи автомобилей в России сократились. По итогам 2025-го количество регистраций новых автомобилей в Пермском крае снизилось на 11,5% по сравнению с 2024 годом (23,5 тыс. против 26,6 тыс.). Также сокращаются продажи китайских марок: продажи Tank в Пермском крае в прошлом году снизились на 38% (всего было продано 169 автомобилей), а продажи Exeed упали на 49,3% (всего было продано 275 автомобилей).

Директор по развитию холдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин подтвердил, что компания продолжит обслуживать Exeed. «Работа по Exeed сложилась хорошо. Бренд требует много вложений, но все затраты уже произведены, мы выполнили условия бренда. Verra приняли стратегическое решение развиваться в другом направлении. Из-за ситуации на рынке, ужесточения кредитно-денежной политики работать становится все сложнее»,— заметил господин Репин. Он также считает, что два представителя Exeed в текущих рыночных условиях — слишком много, так как у этой марки не такой большой объем продаж. Сергей Репин позитивно оценил перспективы Tank, отметив, что с этой маркой «можно работать».

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин считает, что от решения Verra выиграют все. «Два дилера Exeed — много для пермского рынка в текущий момент. Сегодня сложно конкурировать. Рынок серьезно изменился и диктует свои условия. Автодилеры вынуждены пересматривать свои стратегии и портфели брендов, оптимизировать работу. Это не только пермская, но и общероссийская тенденция»,— отметил эксперт. Он уточнил, что любой бренд требует вложений. «Если бы стоял выбор — вкладываться в Exeed или выбрать новое направление, то я бы попробовал получить более интересный новый бренд»,— заметил эксперт.

Господин Деткин обратил внимание, что Exeed теперь будет обслуживать «Сатурн-Р», который также имеет достойную команду и умеет работать с клиентами. «Не думаю, что Verra потеряет много клиентов. Многие все же останутся с ними, как остались клиенты ушедших из России брендов, которых не бросили и продолжают обслуживать»,— отметил автоэксперт.

Руководитель «Автопрестижа» Артем Кононов, напротив, считает, что Exeed точно не оставит только одного дилера в регионе. «Tank на сегодняшний момент кажется более устойчивой франшизой, но Exeed планирует локализацию к концу года в РФ, и все может измениться»,— полагает гос­подин Кононов. Он также обратил внимание на необходимость пересмотра стратегий развития. «Мы постоянно находимся в стадии корректировки нашей стратегии»,— отметил он, не уточнив планируемые изменения.

Ирина Суханова