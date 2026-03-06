Турпоток из России рухнул из-за войны на Ближнем Востоке
Продажи зарубежных туров из России резко сократились на фоне военных действий на Ближнем Востоке. По данным системы бронирования «Слетать.ру», за первые дни марта спрос упал на 30% к предыдущей неделе и на 22% в годовом выражении. В туроператоре «Русский экспресс» зафиксировали снижение на 65% по сравнению с началом февраля.
Причиной стало закрытое воздушное транспорт над значительной частью региона. Крупнейшие аэропорты ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и других стран прекратили прием рейсов. Это привело к тому, что за рубежом застряли около 60 тыс. россиян, большинство из них — в ОАЭ. Сейчас туроператоры возвращают деньги за несостоявшиеся поездки на Ближний Восток.
Как отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, март—май — высокий сезон для этого направления. Приостановка продаж бьет по отрасли, но есть и вторичный эффект: через ближневосточные хабы летали туристы, направлявшиеся в Азию и Африку.
Доля транзитных пассажиров достигала 40-60% на некоторых маршрутах, например на Занзибар, Сейшелы или Мальдивы. Перелеты через регион были дешевле в полтора-два раза при хорошем качестве, пояснила представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Сейчас альтернатив почти нет: рейсов российских и китайских перевозчиков не хватает, что мгновенно толкает цены вверх. Тарифы пересматриваются каждые несколько часов, дорожают и пакетные туры, говорит управляющий директор Let’s Fly Любовь Воронина.
