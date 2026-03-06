В России допустили подорожание электроники из-за конфликта на Ближнем Востоке

Цены на иностранную технику в России могут вырасти из-за смены цепочек поставок после эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщил источник «Ъ» на рынке электроники. Он пояснил, что Россия импортирует из ОАЭ технику Lenovo, Apple, HP, Dell и других брендов.

«В России есть ряд компаний, которые предпочитают технику этих брендов, и, возможно, они не смогут оперативно закрыть текущие потребности»,— сказал собеседник «Ъ». По его оценкам, техника в России может подорожать из-за дефицита комплектующих для потребительской электроники.

В Restore не ожидают больших рисков для поставок электроники в Россию, так как страна импортирует технику не только из ОАЭ, но и из других стран, в том числе Китая и Индии. Более значительное влияние на стоимость товаров в России могут оказать валютные колебания, считают в компании.

В «М.Видео» сказали «Ъ», что следят за ситуацией и готовы корректировать логистические маршруты при необходимости. В компании допустили краткосрочные сдвиги поставок только отдельных партий. Возможный рост цен получится компенсировать за счет укрепления рубля, добавили в «М.Видео».

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранский след».