Выдающиеся женщины, винил маркет и концерт Прохора Шаляпина перед матчем «Рубина»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 6 по 12 марта
Концерты
Певец Филипп Киркоров во время выступления
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Классика рока в джазе»
6 марта в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Классика рока в джазе». Квартет Антона Румянцева в составе саксофона, рояля, контрабаса и барабанов исполнит знаменитые рок-композиции в джазовых аранжировках.
Сергей Пенкин
7 марта в театре им. М. Джалиля пройдет концерт Сергея Пенкина «65». Певец представит новое шоу с современной сценографией и видеоконтентом, в программе — песни разных лет.
Филипп Киркоров
8 марта на «Татнефть Арене» состоится праздничный концерт Филиппа Киркорова. В программе: грандиозная сценография, спецэффекты, яркие костюмы и хиты — «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и другие.
Постановки
Максим Аверин
9 марта в КСК «УНИКС» пройдет юбилейное выступление Максима Аверина «Расправь крылья». Народный артист России представит моноспектакль — мозаику из музыки, поэзии и прозы. В программе — стихи и проза Вертинского, Маяковского, Гафта, Рождественского, Высоцкого, песни советских и российских композиторов в сопровождении живой скрипки и авторской видеоанимации.
Спорт
Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ
Баскетбол
7 марта в Баскет-холле УНИКС встретится с петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В прошлом матче 20 декабря казанцы одержали победу над соперником со счетом 88:75.
Футбол
8 марта на «Ак Барс Арене» состоится матч 20-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Краснодаром». За час до старта игры для зрителей выступит певец Прохор Шаляпин. В казанском клубе обещают, что стадион превратится в «арену страстей в стиле испанской корриды и праздника Международного женского дня».
Волейбол
8 марта в Центре волейбола «Зенит-Казань» примет «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в рамках мужской Суперлиги. В матче 14-го тура 3 декабря казанцы одержали победу над соперником со счетом 3:2.
Куда еще сходить
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Винил маркет
7 марта в гастрокомплексе «Кайт» пройдет первый в 2026 году казанский Винил маркет. С 11:00 до 23:00 — тысячи пластинок, виниловые сеты от диджеев и меломанов, а также разговоры о музыке.
Выдающиеся женщины
8 марта на бульваре по ул. Серова пройдет лекция о выдающихся татарских женщинах. Журналист и драматург Радиф Кашапов расскажет об актрисах, летчицах, журналистках, режиссерах, просветительницах, ученых и музыкантах: Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской, Саре Шакуловой, Саре Садыковой, Магубе Сыртлановой и других. Для участия требуется регистрация.