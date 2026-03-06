Выдающиеся женщины, винил маркет и концерт Прохора Шаляпина перед матчем «Рубина»

Концерты

«Классика рока в джазе»

6 марта в ГБКЗ им. Сайдашева состоится концерт «Классика рока в джазе». Квартет Антона Румянцева в составе саксофона, рояля, контрабаса и барабанов исполнит знаменитые рок-композиции в джазовых аранжировках.

Сергей Пенкин

7 марта в театре им. М. Джалиля пройдет концерт Сергея Пенкина «65». Певец представит новое шоу с современной сценографией и видеоконтентом, в программе — песни разных лет.

Филипп Киркоров

8 марта на «Татнефть Арене» состоится праздничный концерт Филиппа Киркорова. В программе: грандиозная сценография, спецэффекты, яркие костюмы и хиты — «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру», «Единственная моя», «Атлантида» и другие.