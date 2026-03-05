Суд в Салехарде признал незаконным отказ в проведении автопробега КПРФ

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) городской суд удовлетворил административный иск регионального отделения КПРФ к мэрии, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» глава реготделения партии Елена Кукушкина. Отказ городских властей в проведении праздничной акции признан незаконным.

КПРФ планировала 23 февраля провести автопробег ко Дню Советской армии и военно-морского флота (сейчас День защитника Отечества) и возложить цветы к местам памяти. По словам Елены Кукушкиной, мэрия не согласовала проведение мероприятия, сославшись на уборку территории от снега. «При этом не было указано какой конкретно территории. Не был предложен ни другой маршрут, ни другое время — как это положено в соответствии с законодательством. Надо сказать, что работы не проводились в связи с погодными условиями. Надеюсь, что препятствий в проведении публичных мероприятий со стороны администрации Салехарда больше не будет»,— сообщила она.

Кроме того, по словам главы реготделения, КПРФ также было отказано в проведении мероприятия администрацией Нового Уренгоя (ЯНАО) — отделение партии планировало провести массовый пикет в защиту жилищных прав ямальцев. Реготделение также планировало обратиться в суд.

Ирина Пичурина