Умер португальский писатель Антониу Лобу Антунеш

Португальский писатель Антониу Лобу Антунеш умер 5 марта в возрасте 83 лет. Об этом сообщает CNN Portugal. Он автор более 30 романов, в том числе «Слоновья память», «А мне что делать, когда все горит?», «Знание ада», «Земля на краю света» и других.

Антониу Лобу Антунеш родился в Лиссабоне в 1942 году. Учился на медицинском факультете, специализировался на психиатрии. Работал психиатром в больнице в Лиссабоне. Первые книги опубликовал в 1942 году.

В 2001 году Антониу Лобу Антунеш стал лауреатом Европейской литературной премии, в 2007-м — премии Камоэнса. «Его наследие — это летопись гуманизма и оригинальности португальского мировоззрения, и поэтому оно будет продолжать тревожить и вдохновлять нас»,— написал премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в соцсети Х.