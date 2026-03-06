Сам себе банкир

Почти каждый седьмой житель Приволжского федерального округа воспользовался возможностью ограничить себе доступ к кредитам. За первый год работы механизма самозапрет на получение займов оформили около 4 млн человек — это 13,9% населения округа, что выше среднероссийского уровня. Эксперты связывают высокую долю пользователей сервиса с активным продвижением услуги через МФЦ и цифровые платформы, а также с растущей осторожностью граждан на фоне распространения кредитного мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Почти 4 млн жителей Приволжского федерального округа оформили самозапрет на получение кредитов за первый год работы сервиса, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Объединенного кредитного бюро. Доля граждан с самозапретом в округе составляет почти 13,9%, в то время как в среднем по стране — 12,6%.

Самозапрет на получение кредитов С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Ограничение распространяется только на потребительские кредиты и займы и не затрагивает ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Граждане могут запретить как кредитование в целом, так и отдельные банковские операции или установить лимиты — например, ограничить сумму переводов на определенный срок. Механизм призван снизить риск оформления кредитов или проведения операций без ведома клиента.

Внутри Приволжского округа распределение пользователей сервиса заметно различается. Больше всего самозапретов оформлено в Республике Башкортостан — 638,5 тыс. человек. На втором месте находится Татарстан, где ограничение действует у 534,2 тыс. жителей. Далее следуют Нижегородская область (410,5 тыс.), Самарская область (403,9 тыс.) и Пермский край (357,2 тыс.).

В других регионах округа показатели ниже: в Оренбургской области самозапрет оформили 267,6 тыс. жителей, в Саратовской области — 263,3 тыс., в Удмуртии — 199,7 тыс. В Чувашской Республике ограничение действует у 195,3 тыс. человек. В Кировской области самозапрет установлен у 188,5 тыс. жителей, в Ульяновской — у 170,4 тыс., в Пензенской — у 136,7 тыс. Наименьшее число пользователей сервиса среди регионов округа зафиксировано в Марий Эл — 91,8 тыс. человек и Мордовии — 90,3 тыс.

Всего по России самозапрет установили 18,8 млн человек. Среди округов лидером выступает Центральный федеральный округ: только в Москве самозапрет действует у 1,74 млн человек, а в Московской области — еще у 1,18 млн. Тем не менее средняя доля граждан с самозапретом в округе ниже, чем в ПФО, порядка 12,8%.

Высокий уровень самозапретов в ПФО — это во многом результат системной работы с населением, а не только осознанного спроса, сообщил «Ъ-Волга Урал» эксперт группы Veta Александр Терентьев.

«Похоже, что повышенный уровень самозапрета в ПФО — это не «аномалия», а закономерный результат работы операторов МФЦ по продвижению услуги. При условии, что ПФО отличается высокой доступностью цифровых сервисов и числом МФЦ, очевидно, что во многом такие результаты являются как минимум промежуточным итогом масштабной кампании по продвижению самозапрета.

Чаще всего самозапреты на кредиты оформляют россияне в возрасте 35–45 лет — на них приходится 21,4% от общего числа заявлений. Граждане 45–55 лет составили 19,6%, 55–65 лет — 18,8%, старше 65 лет — 18,1%. На возрастную группу 25–35 лет пришлось 12,8% заявок, а на молодежь до 25 лет — 9,3%.

Большинство россиян выбирают полный самозапрет на кредиты: такой формат указан в 91,4% заявок. Запрет на онлайн-выдачи в банках и микрофинансовых организациях запросили 4,2% граждан. Полный запрет на выдачи в МФО выбрали 1,4%, а сочетание полного запрета в МФО с онлайн-выдачами в банках — 1,3%. Остальные 1,7% приходятся на другие комбинации доступных типов самозапрета.

Несмотря на то что со старта работы механизма прошло уже больше года, эксперты все еще расходятся в оценке эффективности самозапрета как инструмента защиты от мошенников.

По мнению судебного эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, говорить о том, что услуга может принципиальным образом изменить ситуацию и исключить риски мошенничества, нельзя.

«Учитывая, что самозапрет может быть снят самим гражданином, а при хищении используются чаще всего механизмы социальной инженерии, мошенники могут обойти этот барьер, просто это требует от них чуть больше усилий: убедить жертву снять самозапрет, увы, возможно», — отмечает эксперт.

Иного мнения придерживается Николай Филиппов, директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике Объединенного кредитного бюро.

«Самозапрет — безусловно, эффективный способ защиты от подавляющего большинства схем кредитного мошенничества. Хотя изначально сервис воспринимался как односторонний инструмент защиты от мошеннических кредитов, теперь же все больше граждан используют его как гибкий механизм: они оставляют статус самозапрета активным для снижения рисков и снимают непосредственно перед подачей заявки на кредит. Ожидается, что эта тенденция усилится по мере смягчения кредитной политики Банка России и снижения ключевой ставки», — заключил эксперт.

Влас Северин