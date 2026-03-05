Суд избрал меру пресечения для замдиректора школы №627 по делу о взятках

Кировский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий заместителю директора по административно-хозяйственной работе ГБОУ «Школа №627 Невского района» Марии Суворовой, которую обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версия следствия, Суворова вместе с завхозом, чья фамилия в материалах дела обозначена как «Р.», не позднее июня 2022 года придумали хитрую схему для получения денег от контрагента школы, представлявшего интересы юридических лиц и индивидуального предпринимателя.

В частности, обвиняемые предложили бизнесменам предоставление приоритетных условий при участии в электронных аукционах и последующее беспрепятственное принятие поставленных товаров.

Предприниматели, зная возможные негативные последствия, согласились и перевели заместителю директора школы №627 не менее 924 тыс. рублей.

Андрей Маркелов