Заседателей усиливают президентским поручением

Правительство и Верховный суд, согласно президентскому поручению, к 1 июля разработают меры по совершенствованию института суда присяжных. Среди них — повышение компенсаций заседателей и ужесточение ответственности за вмешательство в их деятельность. Опрошенные “Ъ” эксперты назвали поручение главы государства «жизненно необходимым» для развития судопроизводства в РФ и уже высказали свои предложения. Они, в частности, призывают ввести проверку личности заседателя на этапе его отбора, чтобы предотвратить отмену приговора из-за наличия у присяжного родственников с судимостью.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

В четверг, 5 марта, стало известно, что президент Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду рассмотреть предложения СПЧ по усовершенствованию системы судов присяжных. До 1 июля власти разработают меры для повышения мотивации граждан становиться присяжными (включая увеличение компенсаций), ужесточение санкций за вмешательство в их работу и сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов.

В декабре 2025 года во время встречи президента с членами СПЧ правозащитница Ева Меркачева обратила внимание главы государства на «катастрофическую нехватку присяжных»: «порой невозможно собрать коллегию, люди просто не приходят». Она назвала три причины, почему люди не хотят участвовать в заседаниях.

Первая — слишком длительные процессы и «склонность следствия к гигантомании» (рассмотрение большого числа томов дела занимает много времени), в результате человек, ставший присяжным, не может отвлечься от семьи и работы без ущерба семье и работе.

Вторая причина, поясняла госпожа Меркачева,— отсутствие в России мер по стимулированию активной явки кандидатов в заседатели.

И, наконец, третья причина, по словам члена СПЧ, это «оказание давления на присяжных» со стороны прокуроров и судей.

Тогда же Ева Меркачева представила статистику: в 2024 году суды присяжных оправдали 26% подсудимых, обычные же судьи — менее 0,5%. Число дел с участием присяжных продолжает падать, в 2024 году они вынесли только 832 вердикта. При этом в некоторых регионах доля отмененных оправдательных приговоров, вынесенных судами присяжных, доходит до 50%.

Советник Федеральной палаты адвокатов Сергей Насонов считает поручение «своевременным и необходимым для совершенствования производства в суде». Он отмечает, в частности, что действующий размер компенсации для присяжных заседателей не может привлекать большее число людей к участию в процессах. Эта сумма, напомним, не является фиксированной: она зависит от командировочных расходов присяжного и оклада судьи конкретного суда, при этом не должна быть ниже среднего заработка присяжного по месту его работы за период работы над делом. Господин Насонов добавляет, что часть поручения, которое касается сокращения основания для отмены оправдательных вердиктов, будет сложной для выполнения. Он отмечает, что приговоры, вынесенные судом с участием жюри присяжных, часто отменяются из-за отсутствия в законодательстве ясных оснований для обоснованного отвода кандидатов в заседатели.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский отметил часть поручения, которая касается мер по сокращению вмешательства в деятельность присяжных. «Мы неоднократно наблюдали факты непроцессуального общения с присяжными со стороны суда, государственного обвинения, оперуполномоченных об обстоятельствах, касающихся рассматриваемого ими уголовного дела,— рассказал он.— Но добиться привлечения к ответственности должностных лиц за указанные действия почти невозможно». В УПК, отмечает эксперт, нет механизма проверки незаконного воздействия на присяжных и реагирования на эти факты до вынесения вердикта.

Большой проблемой института присяжных является практика отмены оправдательных приговоров из-за выявления постфактум у кого-либо из заседателей судимых родственников, добавляет господин Узденский.

«И самое удивительное в таких случаях то, что на этапе отбора присяжных на вопрос о наличии у родственников судимости присяжные отвечали отрицательно, а факт недостоверности этой информации выявлялся уже после приговора»,— рассказывает адвокат. Решить проблему можно введением проверки личности присяжного на этапе его отбора. Также необходимо привлекать к ответственности должностных лиц за ненадлежащую проверку, а самих присяжных — за дачу ложной информации о себе, считает Сергей Узденский.

Полина Мотызлевская