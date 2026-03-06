Dior запланировал возобновление работы двух магазинов в Москве на 2028 год

Французский дом моды Dior ожидает возобновления работы двух своих магазинов в центре Москвы 1 января 2028 года, обнаружил “Ъ” в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности российского юрлица бренда ООО «Кристиан Диор кутюр Столешников» за 2025 год. Речь идет о бутиках в Столешниковом переулке и ГУМе.

В пресс-службе ГУМа и глобальном офисе французской LVMH, управляющей Dior, оперативно не ответили на запрос «Ъ». Связаться с владельцем помещения в Столешниковом переулке также не удалось.

Dior работает в России с 1990-х годов. В марте 2022 года компания, как и многие другие люксовые бренды, приостановила деятельность на фоне начала СВО. К 2024 году у Dior осталось четыре точки в Москве — в ГУМе, ЦУМе, Столешниковом переулке и ТЦ «Времена года». Однако в отчетности за 2024 год юрлицо сообщало о решении полностью закрыть часть магазинов.

При этом французский холдинг сохраняет присутствие в России через косметику. Бренды Dior, Guerlain и Acqua di Parma по-прежнему продаются в парфюмерных сетях «Золотое яблоко», «Рив Гош» и «Иль дэ ботэ».

